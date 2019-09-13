https://static.news.ru/photo/d14b24cc-d5db-11e9-9918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Специалисты государственной украинской компании «Нафтогаз» ждут коллапса предстоящей зимой после прекращения транзита российского газа. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

В центральном офисе «Нафтогаза» царит бардак, а сама структура превратилась в «конвейер для отмывания денег», говорится в сообщении Журавко на его странице в Facebook .

Политик ссылается на источник в газовой компании и отмечает, что информация о закачке в украинские хранилища 17 млрд кубометров газа не соответствует действительности. По словам Журавко, в компании надеются на помощь Европы в вопросе продления транзита газа через Украину.

Если <...> Россия всё-таки откажется от транзита газа, и мы хоть как-то какое-то количество газа начнём просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам этого газа. Потому что у них газа катастрофически не будет хватать, — процитировал Журавко слова своего источника.

В случае прекращения транзита без газоснабжения на Украине останутся 16 крупных городов.

Ранее News.ru сообщал, что оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины «Укртрансгаз» совместно с «Нафтогазом» провёл учения на случай остановки с 2020 года транзита голубого топлива из России. На учениях были отработаны действия при различных сценариях прекращения «Газпромом» транзита газа в страны Евросоюза через Украину. Диспетчеры и другие службы оператора ГТС разработали для каждого случая меры, гарантирующие Украине «прохождение следующего отопительного сезона».