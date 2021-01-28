Учёные предупредили о вирусе «Нипах» с 75% летальностью

https://static.news.ru/photo/0e478f42-6185-11eb-ad6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, базирующейся в Нидерландах, предупредили человечество о вирусе «Нипах», способном вызвать пандемию со смертностью 75%.

Согласно независимому исследованию, вирус может спровоцировать вспышку инфекции в любой момент. По данным ВОЗ, «Нипах» способен протекать бессимптомно, а также вызывать серьёзные респираторные проблемы и энцефалит, отёк головного мозга и смертность в диапазоне от 40% до 75%, передаёт The Guardian.

Патоген может передаваться человеку от животных — свиней или летучих мышей — или через инфицированную пищу. Заразиться также можно от другого человека. По словам экспертов, естественный носитель вируса — крылан — млекопитающее из отряда рукокрылых.

Вирус «Нипах» был включён в список Всемирной организации здравоохранения как один из наиболее опасных для человечества. Лекарств и вакцин для лечения этой инфекции нет. У фармацевтических компаний пока не существует проекта по созданию препарата для противодействия «Нипаху». В качестве лечения болезни применяется симптоматическая интенсивная терапия.

Для профилактики инфицирования ВОЗ рекомендует ограничить доступ летучих мышей-носителей к соку финиковых пальм, а также к другим продуктам. При этом перед употреблением свежий сок финиковой пальмы необходимо вскипятить, а фрукты хорошо вымыть и очистить от кожуры. Кроме того, запрещается употреблять плоды со следами укусов летучих мышей.

Ранее основатель компании Microsoft американский миллиардер Билл Гейтс призвал человечество готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьёзно, как потенциальный военный конфликт. Заявление бизнесмена было включено в ежегодное послание фонда Bill & Melinda Gates Foundation. Предприниматель считает, что мир обязан предпринять серьёзные шаги, чтобы быть готовым к следующей пандемии. Он счёл необходимым инвестировать миллиарды долларов в развитие науки и создание глобальной системы оповещения о новых вспышках опасных заболеваний.

Гейтс отметил важность формирования специальной команды реагирования — «пандемической бригады пожарных», специалисты которой реагировали бы на потенциально кризисную ситуацию. Он добавил, что при отсутствии рисков новой пандемии члены этой группы должны сосредоточиться на повышении своих компетенций и проведении учений, писал NEWS.ru.