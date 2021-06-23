Учёные обнаружили новый суперраспространитель коронавируса

Пыльца деревьев может переносить частицы коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли учёные из кипрского Университета Никосии. Об этом пишет Daily Mail.

Учёные с помощью специальной компьютерной модели воссоздали максимально реалистичные условия эксперимента. В итоге они нашли связь между вспышками COVID-19 и концентрацией пыльцы в воздухе. Оказалось, что пыльца помогает частицам вируса распространяться дальше, чем они могли бы перемещаться просто по воздуху.

Проверив национальную карту аллергенов, исследователи выяснили, что больше случаев заражения зафиксировано в тех районах, где концентрация пыльцы в воздухе была выше.

Ранее учёные из Техасского университета выявили характерный только для мужчин симптом коронавирусной инфекции. Специалисты выяснили, что COVID-19 может поражать семенники больного. Подобный вывод был сделан после опытов на хомяках. Вирус обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, но позднее его концентрация снизилась. Учёные подчеркнули, что у мужчин с лёгким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика.