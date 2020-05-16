Учёные опровергли версию о защите БЦЖ от коронавируса

Израильские учёные проверили гипотезу эффективности прививки БЦЖ (вакцина против туберкулёза) против коронавируса. Она не нашла подтверждения.
Исследователи сравнили показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией у БЦЖ-вакцинированных и невакцинированных. В Израиле противотуберкулёзную прививку ставили новорождённым до 1982 года, а затем только иммигрантам. Это изменение позволило сравнить частоту и пропорции инфицирования COVID-19 в двух аналогичных популяциях.
Оказалось, что среднее количество инфицированных было приблизительно одинаковым. В исследовании приняли участие около 72 тысяч человек.
NEWS.ru ранее сообщал, что заслуженный врач России Елена Малышева назвала БЦЖ источником иммунитета к коронавирусу.
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