ЕС за день собрал €7,4 млрд на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/19de6eba-8e28-11ea-9518-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Участники международной донорской онлайн-конференции, проходящей под эгидой ВОЗ и Еврокомиссии, за первый день собрали €7,4 млрд на разработку вакцины от коронавируса и других средств борьбы с пандемией COVID-19.

Отличный старт. Только сегодня мы собрали €7,4 млрд, — цитирует ТАСС главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее NEWS.ru писал, что Берлин выделит на разработку вакцины от COVID-19 €525 млн. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе международной донорской онлайн-конференции «Глобальный ответ на коронавирус». Меркель добавила, что ФРГ продолжит выполнять свои обязательства по укреплению глобальной системы здравоохранения. На эти цели предполагается выделить €1,3 млрд. Кроме того, немецкие власти планируют нарастить объём гуманитарной помощи другим странам в рамках пандемии.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.