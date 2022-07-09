Убийца Абэ рассказал о причинах своего поступка Стрелявший в Абэ назвал политика причиной финансовых проблем своей семьи

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Застреливший экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами в ходе допроса в полиции назвал причины своего поступка. По его словам, Абэ был одним из тех людей, кто привёл его семью к сложной финансовой ситуации. Об этом сообщил телеканал NHK.

Как заявил Ямагами, Абэ принадлежал к определённой группе лиц, из-за которой его семья столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами.

Моя мать была втянута в эту группу, сделала для неё большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос, — сообщил подозреваемый.

К какой «группе лиц» принадлежал Абэ, не уточняется. По словам полиции, комментарии на эту тему не последуют из-за интересов следствия.

Покушение на Абэ было совершено около 11:30 по местному времени (05:30 мск) в городе Нара во время его уличного выступления. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева. Абэ скончался в больнице. Ему было 67 лет.

Стрелком оказался бывший военнослужащий 41-летний Тэцуя Ямагами. Покушение он устроил с помощью самодельного огнестрельного оружия.

При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила ещё несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатку. Мужчина полностью признал свою вину, отметив, что ничего не имел против политических взглядов Абэ.