У жителя Сингапура остановилось сердце после прививки вакциной Pfizer

https://static.news.ru/photo/382cea94-71ea-11eb-9786-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель Сингапура спустя несколько часов после получения первой дозы препарата от коронавируса Pfizer/BioNTech был доставлен в больницу, где у него произошла остановка сердца. В Минздраве страны уточнили, что произошедшее не связано с вакцинацией.

72-летний мужчина утром 16 февраля получил первую дозу вакцины, а ночью был госпитализирован. Согласно предварительному заключению больницы, признаков того, что остановка сердца произошла из-за вакцинации, не обнаружено, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Мужчина был допущен к вакцинации после осмотра медиками. В его анамнезе присутствуют онкологическое заболевание, гиперлипидемия и гипертония.

Вакцинация началась в Сингапуре в конце 2020 года. В числе первых были привиты сотрудники медучреждений, члены правительства, а также граждане, входящие в группы риска. Массовая вакцинация населения началась с 27 января.

Как сообщал NEWS.ru, в Японии одна шестая часть партии вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech будет утилизирована из-за особенностей капсул для хранения и транспортировки препарата.