У жителя Сингапура остановилось сердце после прививки вакциной Pfizer

Житель Сингапура спустя несколько часов после получения первой дозы препарата от коронавируса Pfizer/BioNTech был доставлен в больницу, где у него произошла остановка сердца. В Минздраве страны уточнили, что произошедшее не связано с вакцинацией.
72-летний мужчина утром 16 февраля получил первую дозу вакцины, а ночью был госпитализирован. Согласно предварительному заключению больницы, признаков того, что остановка сердца произошла из-за вакцинации, не обнаружено, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Мужчина был допущен к вакцинации после осмотра медиками. В его анамнезе присутствуют онкологическое заболевание, гиперлипидемия и гипертония.
Вакцинация началась в Сингапуре в конце 2020 года. В числе первых были привиты сотрудники медучреждений, члены правительства, а также граждане, входящие в группы риска. Массовая вакцинация населения началась с 27 января.
Как сообщал NEWS.ru, в Японии одна шестая часть партии вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech будет утилизирована из-за особенностей капсул для хранения и транспортировки препарата.
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