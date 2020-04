Один из первых виртуальных политических митингов в условиях пандемии состоялся в конце марта в Израиле. Он был направлен против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и прошёл в виде прямой трансляции в Facebook, которую посмотрели почти 600 000 человек. На онлайн-мероприятии выступили несколько известных фигур, включая бывшего руководителя МОССАД Эфраима Халеви, экс-главу ШАБАК Юваля Дискина и бывшего генерального прокурора Эльякима Рубинштейна. Скорее всего, их участие в протесте стало возможным именно благодаря тому, что ради этого не требовалось выходить на улицу.

Но, очевидно, виртуальный митинг не смог заменить собой настоящего: месяц спустя в Израиле прошла настоящая акция протеста, участники которой стояли на расстоянии двух метров друг от друга. Связано это с митингом или нет, но затем Биньямин Нетаньяху и его главный политический оппонент Бени Ганц объявили о создании долгожданного коалиционного правительства.

В США на прошлой неделе состоялись демонстрации против режима самоизоляции сразу в нескольких штатах, и на пару дней эта тема стала одной из самых обсуждаемых в СМИ. Однако мало кто заметил виртуальную акцию протеста против антииранских санкций США. Она прошла в виде массовых публикаций сообщений в Twitter с соответствующим хэштэгом, а также назойливых звонков в американское Министерство финансов. Участники протеста по очереди звонили в ведомство с требованиями отменить санкции против Ирана. В общей сложности звонки не прекращались 80 часов. Правда, выслушивать активистов наверняка пришлось не тем, кто принимает решения, а ни в чём не повинным секретарям.