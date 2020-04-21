Россию всколыхнули виртуальные митинги против режима самоизоляции — с протестными комментариями в сервисе навигатора. Несмотря на то, что для нашей страны это новое явление, коронавирус ещё пару месяцев назад перевёл почти всю мировую протестную активность «на удалёнку». Аналитики спорят о том, насколько подобная форма протеста эффективна. Реальность показывает, что хотя в таких акциях может принять участие больше людей, подавить их гораздо проще.

Один из первых виртуальных политических митингов в условиях пандемии состоялся в конце марта в Израиле. Он был направлен против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и прошёл в виде прямой трансляции в Facebook, которую посмотрели почти 600 000 человек. На онлайн-мероприятии выступили несколько известных фигур, включая бывшего руководителя МОССАД Эфраима Халеви, экс-главу ШАБАК Юваля Дискина и бывшего генерального прокурора Эльякима Рубинштейна. Скорее всего, их участие в протесте стало возможным именно благодаря тому, что ради этого не требовалось выходить на улицу.

Но, очевидно, виртуальный митинг не смог заменить собой настоящего: месяц спустя в Израиле прошла настоящая акция протеста, участники которой стояли на расстоянии двух метров друг от друга. Связано это с митингом или нет, но затем Биньямин Нетаньяху и его главный политический оппонент Бени Ганц объявили о создании долгожданного коалиционного правительства.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

В США на прошлой неделе состоялись демонстрации против режима самоизоляции сразу в нескольких штатах, и на пару дней эта тема стала одной из самых обсуждаемых в СМИ. Однако мало кто заметил виртуальную акцию протеста против антииранских санкций США. Она прошла в виде массовых публикаций сообщений в Twitter с соответствующим хэштэгом, а также назойливых звонков в американское Министерство финансов. Участники протеста по очереди звонили в ведомство с требованиями отменить санкции против Ирана. В общей сложности звонки не прекращались 80 часов. Правда, выслушивать активистов наверняка пришлось не тем, кто принимает решения, а ни в чём не повинным секретарям.

URGENT A new letter by @AOC @Ilhan & others *JUST DROPPED* calling on Treasury Sec @stevenmnuchin1 to lift sanctions NOW on Iran so docs can fight #COVID19 . Your reps have until Wed 2pm to sign on! Join us for a twitter storm calling our reps to do so & #EndCOVIDSanctions ! pic.twitter.com/HqITrkfjTV — Hoda Katebi ÙØ¯Û Ú©Ø§ØªØ¨Û (@hodakatebi) March 23, 2020

Форму постов в Twitter принимают не только политические протесты. Так, 22 апреля, в День Земли, экологические активисты собираются переполнить соцсети сообщениями со своими лозунгами. А в Польше недавно прошла акция против запрета абортов: её участники одновременно публиковали свои фото в Twitter. Сомнительно, что подобные флешмобы можно назвать онлайн-митингами, так как они мало чем отличаются от социальных движений в соцсетях, например, кампании против изнасилований #MeToo.

Возможно, первый виртуальный протест состоялся в 2015 году в Испании. В стране вышел закон, запрещающий митинговать возле правительственных зданий. За организацию подобных демонстраций он предусматривал штраф до €600 000. Активисты не растерялись и призвали себе в помощь современные технологии. Возле здания парламента в Мадриде они установили аппаратуру для трансляции голограмм и попросили всех желающих записать свой протест на камеру. Присланные видео затем скомбинировали, и площадь перед парламентом наполнилась призрачными фигурами активистов.

В конечном счёте, если вы человек, вам не позволят свободно выражать свое мнение. Вы сможете сделать это, только если вы голограмма, — объяснили свой шаг организаторы акции.

Нашумевшие в прошлом году гонконгские протесты с началом пандемии тоже перешли в виртуальную реальность. Их участники избрали для себя в качестве платформы мир популярной игры Animal Crossing. В ней игроки могут создать свой виртуальный остров, пригласить туда других участников и общаться с ними. Гонконгцы же наполнили свои острова протестными лозунгами. Но если настоящие демонстрации власти Гонконга не могли подавить несколько месяцев, то игровую реальность оказалось гораздо проще поставить под контроль. Власти Китая просто заставили онлайн-магазины убрать Animal Crossing со своих виртуальных полок. Это, пожалуй, одно из главных слабых мест подобных демонстраций — при желании заблокировать их не составляет никакого труда.