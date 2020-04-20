Минувшие выходные в США прошли под флагом акций протеста против карантинных мер. В целом ряде штатов несколько сотен человек собрались возле зданий региональных конгрессов, чтобы потребовать немедленной отмены режима самоизоляции. Президент Дональд Трамп публично поддержал их. Произошедшее — очередной эпизод его противостояния с губернаторами. Не сумев добиться скорейшего открытия американской экономики легальным путём, Трамп полагается на ячейки ультраправых и консервативных организаций в штатах.

В выходные протесты прошли в Техасе, Индиане, Нью-Хэмпшире, Висконсине и Юте, ранее аналогичные акции состоялись во Флориде, Северной Каролине, Вирджинии, Мичигане, Айдахо, Кентукки и Калифорнии. Гнев собравшихся был адресован властям штатов, которые сопротивляются желанию президента Трампа как можно скорее отменить карантин.

Живи свободным или умри, — гласил один из лозунгов протестующих в Калифорнии.

Организаторами в большинстве случаев выступили консервативные и республиканские движения. Так, акцию в Мичигане спонсировал «Мичиганский фонд свободы», консервативное объединение, которое ранее получило более $500 000 от семьи нынешнего министра образования США Бетси Девос. Также протесты в этом штате поддерживались «Мичиганской консервативной коалицией», которую основал член палаты представителей Мэтт Мэддок. Демонстрации в других штатах организовалась разношерстными объединениями, среди которых были как вполне респектабельные, так и откровенно ультраправые. Наиболее крупные акции удостоились поддержки от президента Трампа в Twitter.

Освободите Вирджинию и спасите вашу великую вторую поправку (право на ношение оружия и восстание, — NEWS.ru). Она в осаде! — написал Трамп во время местной акции.

Всё это говорит о том, что Трамп использует организованные группы своих сторонников в штатах, чтобы бросить вызов губернаторам. С желанием главы Белого дома уже сейчас поэтапно начать отменять карантин согласны далеко не все губернаторы. На восточном и западном побережье США сформированы два региональных альянса, которые договорились самостоятельно координировать действия по снятию ограничений. Это, конечно, не могло понравиться Трампу, который напомнил губернаторам, что именно он представляет высшую власть в стране и обладает «тотальным авторитетом».

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

В итоге Трампу по совету юристов пришлось сдать позиции. В инструкции Белого дома по открытию американской экономики, выпущенной на прошлой неделе, полномочия по отмене ограничительных мер делегированы губернаторам. Однако это не изменило убеждения президента в том, что длительный карантин уменьшит его шансы на переизбрание. Не сумев добиться своего на законных основаниях, Трамп решил поддержать недовольство своей электоральной базы, вылившееся в митинги.

Президент подстрекает восстание в стране и распространяет ложь, — парировал губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. — Даже его собственная администрация сомневается, что вирус существует, что он смертелен и что снимать ограничения ещё слишком рано.

Трампу действительно выгодно посеять смуту в тех штатах, где его переизбрание отнюдь не гарантировано. Среди тех, кто голосовал за него в 2016 году, в основном люди рабочих профессий, которые не могут трудиться удалённо. Именно они наиболее пострадали от карантина, либо став безработными, либо лишившись львиной доли зарплаты. Поэтому Трампу важно, чтобы в произошедшем они винили губернаторов, а не его самого.

Чем дольше продолжается карантин, тем больше будет нарастать протестный потенциал американцев, хотя на данный момент противники карантина находятся в меньшинстве. По данным опроса Pew Research Center, 66% американцев боятся, что обязательное социальное дистанцирование будет отменено слишком рано и это спровоцирует вторую волну эпидемии.

Jim West /Global Look Press

Между тем проходят акции протеста и в Израиле, правда, направлены они не против карантина, а против премьер-министра страны Биньямина Нетаньху. Жители еврейского государства в отличие от участников американских демонстраций подошли к выражению недовольства ответственно и держались на расстоянии полтора-два метра друг от друга. Хотя власти Израиля предсказуемо не одобряют подобной активности, они всё же не включают акции протеста в список запрещённых мероприятий.