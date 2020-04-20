Фото: Shealah Craighead/White House /Global Look Press
Минувшие выходные в США прошли под флагом акций протеста против карантинных мер. В целом ряде штатов несколько сотен человек собрались возле зданий региональных конгрессов, чтобы потребовать немедленной отмены режима самоизоляции. Президент Дональд Трамп публично поддержал их. Произошедшее — очередной эпизод его противостояния с губернаторами. Не сумев добиться скорейшего открытия американской экономики легальным путём, Трамп полагается на ячейки ультраправых и консервативных организаций в штатах.
В выходные протесты прошли в Техасе, Индиане, Нью-Хэмпшире, Висконсине и Юте, ранее аналогичные акции состоялись во Флориде, Северной Каролине, Вирджинии, Мичигане, Айдахо, Кентукки и Калифорнии. Гнев собравшихся был адресован властям штатов, которые сопротивляются желанию президента Трампа как можно скорее отменить карантин.
Живи свободным или умри, — гласил один из лозунгов протестующих в Калифорнии.
Организаторами в большинстве случаев выступили консервативные и республиканские движения. Так, акцию в Мичигане спонсировал «Мичиганский фонд свободы», консервативное объединение, которое ранее получило более $500 000 от семьи нынешнего министра образования США Бетси Девос. Также протесты в этом штате поддерживались «Мичиганской консервативной коалицией», которую основал член палаты представителей Мэтт Мэддок. Демонстрации в других штатах организовалась разношерстными объединениями, среди которых были как вполне респектабельные, так и откровенно ультраправые. Наиболее крупные акции удостоились поддержки от президента Трампа в Twitter.
Освободите Вирджинию и спасите вашу великую вторую поправку(право на ношение оружия и восстание, — NEWS.ru). Она в осаде! — написал Трамп во время местной акции.
Всё это говорит о том, что Трамп использует организованные группы своих сторонников в штатах, чтобы бросить вызов губернаторам. С желанием главы Белого дома уже сейчас поэтапно начать отменять карантин согласны далеко не все губернаторы. На восточном и западном побережье США сформированы два региональных альянса, которые договорились самостоятельно координировать действия по снятию ограничений. Это, конечно, не могло понравиться Трампу, который напомнил губернаторам, что именно он представляет высшую власть в стране и обладает «тотальным авторитетом».
LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!
В итоге Трампу по совету юристов пришлось сдать позиции. В инструкции Белого дома по открытию американской экономики, выпущенной на прошлой неделе, полномочия по отмене ограничительных мер делегированы губернаторам. Однако это не изменило убеждения президента в том, что длительный карантин уменьшит его шансы на переизбрание. Не сумев добиться своего на законных основаниях, Трамп решил поддержать недовольство своей электоральной базы, вылившееся в митинги.
Президент подстрекает восстание в стране и распространяет ложь, — парировал губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. — Даже его собственная администрация сомневается, что вирус существует, что он смертелен и что снимать ограничения ещё слишком рано.
Трампу действительно выгодно посеять смуту в тех штатах, где его переизбрание отнюдь не гарантировано. Среди тех, кто голосовал за него в 2016 году, в основном люди рабочих профессий, которые не могут трудиться удалённо. Именно они наиболее пострадали от карантина, либо став безработными, либо лишившись львиной доли зарплаты. Поэтому Трампу важно, чтобы в произошедшем они винили губернаторов, а не его самого.
Чем дольше продолжается карантин, тем больше будет нарастать протестный потенциал американцев, хотя на данный момент противники карантина находятся в меньшинстве. По данным опроса Pew Research Center, 66% американцев боятся, что обязательное социальное дистанцирование будет отменено слишком рано и это спровоцирует вторую волну эпидемии.
Jim West /Global Look Press
Между тем проходят акции протеста и в Израиле, правда, направлены они не против карантина, а против премьер-министра страны Биньямина Нетаньху. Жители еврейского государства в отличие от участников американских демонстраций подошли к выражению недовольства ответственно и держались на расстоянии полтора-два метра друг от друга. Хотя власти Израиля предсказуемо не одобряют подобной активности, они всё же не включают акции протеста в список запрещённых мероприятий.
В других странах подобные митинги всё ещё под запретом. Власти Великобритании, тем не менее, опасаются, что накопленное недовольство выберется наружу, как только карантин ослабят. По данным британской прессы, старшие офицеры полиции настаивают, что правоохранительным органам необходимо подготовиться к «более нестабильному и взволнованному обществу». На настроения граждан, как не сложно догадаться, может повлиять высокая безработица, проблемы с психологическим здоровьем из-за самоизоляции и домашнее насилие. Так что пандемия — это только полбеды для правительств стран мира.