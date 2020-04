В выходные протесты прошли в Техасе, Индиане, Нью-Хэмпшире, Висконсине и Юте, ранее аналогичные акции состоялись во Флориде, Северной Каролине, Вирджинии, Мичигане, Айдахо, Кентукки и Калифорнии. Гнев собравшихся был адресован властям штатов, которые сопротивляются желанию президента Трампа как можно скорее отменить карантин.

Организаторами в большинстве случаев выступили консервативные и республиканские движения. Так, акцию в Мичигане спонсировал «Мичиганский фонд свободы», консервативное объединение, которое ранее получило более $500 000 от семьи нынешнего министра образования США Бетси Девос. Также протесты в этом штате поддерживались «Мичиганской консервативной коалицией», которую основал член палаты представителей Мэтт Мэддок. Демонстрации в других штатах организовалась разношерстными объединениями, среди которых были как вполне респектабельные, так и откровенно ультраправые. Наиболее крупные акции удостоились поддержки от президента Трампа в Twitter.

Всё это говорит о том, что Трамп использует организованные группы своих сторонников в штатах, чтобы бросить вызов губернаторам. С желанием главы Белого дома уже сейчас поэтапно начать отменять карантин согласны далеко не все губернаторы. На восточном и западном побережье США сформированы два региональных альянса, которые договорились самостоятельно координировать действия по снятию ограничений. Это, конечно, не могло понравиться Трампу, который напомнил губернаторам, что именно он представляет высшую власть в стране и обладает «тотальным авторитетом».

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!