Десять губернаторов американских штатов сформировали региональные альянсы, чтобы выработать совместную политику по отмене карантина. Президент Дональд Трамп тем временем заявил, что он, а не главы штатов, обладает «тотальным авторитетом» в этих вопросах. Налицо зреющий конфликт между центральными властями США и регионами, которые не желают полагаться на хаотичный подход Трампа в борьбе с коронавирусом.

На данный момент в США сформированы два региональных штаба по координации снятия карантина. Первый объединяет штаты на восточном побережье, туда входят Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Род-Айленд и Массачусетс. Второй альянс сформировался на западном побережье и включил в себя Калифорнию, Вашингтон и Орегон. Губернаторы объяснили свой шаг тем, что без координации действий с соседними регионами коронавирус снова выйдет из-под контроля. Так, глава Нью-Йорка Эндрю Куомо подчеркнул, что каждый день в столицу его штата приезжают на работу тысячи жителей соседних Коннектикута и Нью-Джерси.

Его рабочая сила — это моя рабочая сила, — заявил Куомо, кивнув в сторону губернатора Нью-Джерси Фила Мёрфи. — Любое наше решение затронет весь регион и каждого в отдельности. Вирус не признаёт границ и разделительных линий.

Согласно американским законам, губернаторы имеют право договариваться между собой и формировать единую политику. Оттенок бунта случившемуся придаёт реакция президента Трампа на инициативу региональных властей.

В целях создания конфликта и разобщения некоторые лживые медиа сообщают, что это губернаторы решают, снимать ли карантин в их штатах, а не президент и федеральное правительство, — заявил глава Белого дома. — Необходимо чётко понимать, что это не так. Если кто-то президент Соединённых Штатов, то его авторитет всеобъемлющ.

Трамп добавил, что, конечно, будет консультироваться с регионами при принятии решений, однако последнее слово всё равно останется за ним. Он анонсировал создание совета по снятию карантина, который и займётся этими вопросами на национальном уровне. Fox News сообщали, что туда войдут дочь и зять президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер, но позже глава государства опроверг эту информацию. Функции этого органа, судя по всему, будут пересекаться с задачами региональных альянсов на восточном и западном побережьях и почти наверняка приведут к разногласиям между Вашингтоном и штатами.

Специалисты по американскому законодательству утверждают, что закон в данном случае на стороне губернаторов, а Трамп, говоря о своём тотальном авторитете, выдаёт желаемое за действительное. Указы о закрытии школ, университетов и предприятий выпускали власти штатов, поэтому логично, что именно им предстоит их отменять. Хотя президент и федеральное правительство представляют собой верховную власть в США, поле их деятельности ограничено. Американская система власти представляет собой не вертикаль, в которой регионы беспрекословно подчиняются центру, а скорее объединение независимых корпораций.

У губернаторов больше законных оснований, чем у президента Соединённых Штатов, в сфере принятия решений о закрытии или открытии учреждений, об ограничениях в экономике штатов или их отмене, — подчёркивает профессор политологии и права в Университете Хэмлайн Дэвид Шульц.

Инициатива региональных властей и резкий ответ Трампа свидетельствуют о недоверии между ними, полагает Foreign Policy. Хаотичная реакция Трампа на начало эпидемии убедила часть губернаторов, что в сложившейся ситуации нужно полагаться только на себя. Президент, например, в отличие вирусологов и эпидемиологов, уверен, что снять карантин в США нужно как можно скорее, чтобы минимизировать вред экономике. Сначала он призывал сделать это к Пасхе, теперь же в Вашингтоне рассматривают дату 1 мая, хотя публично Трамп говорит, что пока не принял решения.

Очевидно, главы наиболее затронутых COVID-19 штатов не хотели бы, чтобы ограничительные меры у них были отменены уже через две недели, отсюда и попытка сформировать самостоятельные альянсы.