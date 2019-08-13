Гонконгские протесты, которые ранее проходили только по выходным, теперь не утихают даже на рабочей неделе. Аэропорт города 11 и 12 августа дважды оказывался парализован антиправительственными демонстрациями. Сторонники независимости специального административного района скопились в воздушной гавани отчасти потому, что пытаются укрыться там от полиции. Однако в боях с протестующими участвуют не только стражи порядка. По сообщениям местных журналистов, на стороне Пекина в беспорядках сражаются преступные кланы и отряды «дружинников» из материкового Китая.

Единомышленников на улицах Гонконга сегодня узнают по футболкам. Противники гонконгской администрации, среди которых немало сторонников полной независимости района от Китая, одеваются в чёрное. Члены преступных триад — в белое. Недавно к монохромному противостоянию присоединились красные и синие футболки: это китайские лоялисты из провинции Фуцзянь, которые специально приехали в Гонконг, чтобы охладить пыл сепаратистов.

Об участии триад в подавлении гонконгских протестов впервые заговорили в конце июля, когда группа из примерно двухсот одетых в белые футболки мужчин напала на антиправительственных демонстрантов на северо-западе города, недалеко от границы с материковым Китаем. Пока вооружённая палками и ножами банда методично избивала своих жертв, полиция не вмешивалась. Массовая драка длилась полчаса, прежде чем стражи порядка прибыли на место. В результате были ранены как минимум 45 человек, некоторые из них — тяжело.

Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аналитики считают, что группировка «белых» принадлежала к печально известным мафиозным кланам Гонконга — триадам. Как минимум три из них — 14K, Wo Sing Wo и Shui Fong, по информации The New York Times, принимали участие в избиении демонстрантов. Никто из «белых футболок» не был осуждён за драку, в то время как сепаратисты были задержаны и привлечены к ответственности.

Триады зародились в Китае в конце XVII века и всегда принимали активное участие в политике. Изначально они боролись против маньчжурской династии и стояли у истоков революции 1911 года, низложившей последнего императора Китая. После прихода к власти в Пекине коммунистов, триады сосредоточились в Гонконге, Тайване и Макао и до поры до времени находились в оппозиции правительству материкового Китая. Но с началом реформ 1970-х годов власти осознали, что влияние и грубую силу мафиозных кланов можно поставить себе на службу. В 1984 году лидер КНР Дэн Сяопин сказал, что в уличных бандах «есть много хороших людей».

Пока эти люди (члены триад — News.ru) настроены патриотично, пока они заинтересованы в стабильности и процветании Гонконга, мы должны объединяться с ними, — заявлял в 1993 году министр общественной безопасности КНР Тао Сыцзюй.

Очевидно, Пекин счёл силы триад недостаточными и в последние дни начал привлекать для разгона демонстрантов добровольцев из провинции Фуцзянь. Журналистка Ойвань Лэм в статье для Global Voices сообщила, что Пекин вербует «дружинников» через китайские социальные сети Weibo и Wechat.

Фуцзянь был выбран неслучайно. В Гонконге существует обширная диаспора эмигрантов из этой южной провинции. Они поддерживают тесные связи с родственниками в материковом Китае и считаются наиболее лояльными Пекину жителями Гонконга. Глава офиса центральных властей Китая в Гонконге Ванг Зиминь — тоже уроженец Фуцзяня.

Страна кормила вас, — гласит одно из пропагандистских сообщений в Weibo. — Защитите же национальную безопасность. Но только фуцзяньцы, но и люди со всей страны должны купить билеты в Гонконг, если потребуется, чтобы преподать сепаратистам урок.

Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время очередного раунда протестов 10 и 11 августа красные и синие футболки лоялистов действительно присоединись к белым собратьям в борьбе против протестующих. Они действовали наиболее жестоко, так как в отличие от полиции не были связаны формальными правилами поведения. То, что начиналось как мирный протест против закона об экстрадиции, начинает всё больше напоминать войну уличных банд.

Сегодня умеренная часть демонстрантов хочет не только отмены закона об экстрадиции (этого они уже добились), но и отставки главы гонконгской администрации Керри Лэм. Она во время недавней пресс-конференции со слезами на глазах сказала, что антиправительственные активисты «толкают город в пропасть», но с поста уходить тем не менее отказалась.

Бизнес специального административного района несёт убытки от сложившегося хаоса и неопределённости, не говоря уже о перебоях в работе одного из крупнейших аэропортов Азии. Однако задействование сил Народно-освободительной армии Китая для подавления беспорядков, по мнению экспертов, ещё больше навредит Гонконгу. Поэтому Пекин на данном этапе предпочитает полагаться на местные силы и запугивать участников акций протеста через государственные СМИ и соцсети.