События в Карабахе вызывают ряд вопросов касательно деятельности российских миротворцев, заявил 4 августа в ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, необходимо согласовать детали миротворческой операции в регионе, передает ТАСС. Председатель правительства Армении указал, что ожидает от российских военнослужащих «пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения».
Ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе с 2020 года, в том числе и в последние дни, вызывают у армянской общественности вопросы о содержании и характере миротворческой операции в Нагорном Карабахе. В этом контексте возникает крайняя необходимость согласования деталей миротворческой операции, — сказал премьер.
При этом он подчеркнул, что считает российские миротворческие силы «ключевым фактором обеспечения безопасности» в регионе, и выразил признательность Москве за усилия по обеспечению стабильности.
Азербайджанская армия 3 августа провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Как заявили в Баку, операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов. Азербайджан взял под контроль ряд господствующих высот. По данным армянской стороны, погибли двое и были ранены 19 военнослужащих.
По словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, основная причина напряженности в Карабахе заключается в невыполнении Арменией взятых на себя обязательств по выводу войск. Он заявил, что в последние дни со стороны Еревана были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент России.