Никита Чайка

У Пашиняна возникли вопросы к деятельности миротворцев из РФ в Карабахе Пашинян: ситуация в Карабахе вызывает вопросы по деятельности российских миротворцев

4 августа 2022 в 13:12

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Карабахе. Архивное фото