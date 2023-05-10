У границ России стартовали учения спецназа США Yle: на юге Финляндии стартовали учения «Южный грифон — 23» при участии спецназа США

Фото: Antti Aimo-Koivisto / imago-images.de / Global Look Press

На юге Финляндии стартовали учения «Южный грифон — 23», в которых принимают участие американский спецназ и военные из Европы, сообщает телеканал Yle. Отмечается, что военные маневры пройдут в провинции Южная Финляндия при участии финского Отдельного егерского полка специального назначения «Утти». По информации издания, главной целью учений является развитие сотрудничества между спецподразделениями и авиацией спецназа с международными партнерами.

Целью учений является развитие сотрудничества между спецподразделениями и авиацией спецназа с различными органами власти и международными партнерами. В учениях задействованы вертолеты, транспортно-разведывательная авиация и катерная техника, — сообщает телеканал.

Журналисты уточнили, что учения продлятся до 21 мая.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что США и Финляндия в настоящее время обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве двух стран. По информации издания, в случае реализации соглашения Вашингтон сможет использовать финскую территорию и военные базы для хранения своей военной техники и проведения учений.