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У Crew Dragon-2 при посадке произошла заминка с раскрытием парашюта

12:17, 09 ноября 2021
У Crew Dragon-2 при посадке произошла заминка с раскрытием парашюта Фото: SpaceX/via Globallookpress.com
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Во время посадки космического корабля Crew Dragon-2 произошла внештатная ситуация. Один из четырех основных парашютов раскрылся не сразу. Это можно было заметить во время трансляции NASA. Инцидент не помешал кораблю с четырьмя астронавтами на борту успешно приводниться в Мексиканском заливе.

За несколько минуты до посадки были выпущены четыре основных парашюта. Однако, один из них не смог надуться.

Лишь через 30 секунд он раскрылся полным куполом и корабль сел на море. Комментаторы NASA и компании-разработчика корабля SpaceX в ходе прямой трансляции не обратили внимания на произошедшее и сказали, что спуск космического корабля происходит в штатном режиме.

Возвращение, выглядело безупречным. Но многие спросят почему один из основных парашютов раскрылся не сразу. Мы видели подобное и при других тестах. Обычно это происходит, когда стропы как бы сбиваются вместе, пока аэродинамические силы не раздвинут парашют, — сказала после приводнения корабля руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.

Спускаемая капсула корабля с астронавтами приводнилась 8 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США (9 ноября в 06:33 мск) в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

На Землю вернулись астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. На орбите они пробыли 199 дней.  

Это был второй регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX.

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