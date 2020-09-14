У берегов Испании и Португалии участились нападения косаток на морские суда

С конца июля у берегов Испании и Португалии участились инциденты с участием косаток. Животные ведут себя агрессивно по отношению к людям и яхтам. Учёные связывают нападения животных с раздражением от нехватки пищи или от шума, создаваемого судами после затишья в период пандемии.
Последнее нападение касаток было зафиксировано 11 сентября на северном побережье Испании, неподалёку от Ла-Коруньи. 36-футовая яхта, плывущая в сторону Великобритании, была протаранена 15 раз, она потеряла управление и её отбуксировали обратно в гавань. Двумя неделями ранее в Галисии, атакам подверглись два судна, одно из них потеряло часть руля. А первое подобное агрессивное столкновение случилось в конце июля, когда на пути 46-футового грузового судна возникли девять недружелюбных косаток. Они более часа таранили корабль, в результате чего его двигатель и руль вышли из строя, а экипаж из четырёх человек был вынужден дрейфовать в Гибралтарском проливе.
Специалисты предполагают, что агрессия косаток вызвана стрессом. Их популяции сталкиваются сейчас с многочисленными угрозами, исходящими от человека. Гибралтарских же косаток вообще осталось не более пятидесяти, они находятся на грани полного исчезновения. Пищи в океане для них остаётся всё меньше: популяция тихоокеанского голубого тунца сокращается, косатки вынуждены заходить в пролив, где вступают в конкурентную борьбу с рыбаками. Кроме того, по словам морского биолога Йорна Селлинга, после нескольких месяцев пандемии, в течение которых уровень шума в океане был низким, как никогда, косатки могут быть рассержены возвращением людей,
Как писал NEWS.ru, специалисты компании Google разработали алгоритм, позволяющий распознавать косаток по голосу. Он использует материалы Министерства рыболовства и океанов Канады, включающие 1800 записей звуков в местах обитания животных. Программа научилась определять присутствие косатки, а затем отмечать её нахождение на интерактивной карте. С помощью алгоритма специалисты планируют предупреждать угрозы для южной резидентной популяции косаток, которая включает в себя всего 73 особи. Они находятся под угрозой исчезновения.
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