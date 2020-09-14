У берегов Испании и Португалии участились нападения косаток на морские суда

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

С конца июля у берегов Испании и Португалии участились инциденты с участием косаток. Животные ведут себя агрессивно по отношению к людям и яхтам. Учёные связывают нападения животных с раздражением от нехватки пищи или от шума, создаваемого судами после затишья в период пандемии.

Последнее нападение касаток было зафиксировано 11 сентября на северном побережье Испании, неподалёку от Ла-Коруньи. 36-футовая яхта, плывущая в сторону Великобритании, была протаранена 15 раз, она потеряла управление и её отбуксировали обратно в гавань. Двумя неделями ранее в Галисии, атакам подверглись два судна, одно из них потеряло часть руля. А первое подобное агрессивное столкновение случилось в конце июля, когда на пути 46-футового грузового судна возникли девять недружелюбных косаток. Они более часа таранили корабль, в результате чего его двигатель и руль вышли из строя, а экипаж из четырёх человек был вынужден дрейфовать в Гибралтарском проливе.

Специалисты предполагают, что агрессия косаток вызвана стрессом. Их популяции сталкиваются сейчас с многочисленными угрозами, исходящими от человека. Гибралтарских же косаток вообще осталось не более пятидесяти, они находятся на грани полного исчезновения. Пищи в океане для них остаётся всё меньше: популяция тихоокеанского голубого тунца сокращается, косатки вынуждены заходить в пролив, где вступают в конкурентную борьбу с рыбаками. Кроме того, по словам морского биолога Йорна Селлинга, после нескольких месяцев пандемии, в течение которых уровень шума в океане был низким, как никогда, косатки могут быть рассержены возвращением людей, сообщают «Новые известия».

Как писал NEWS.ru, специалисты компании Google разработали алгоритм, позволяющий распознавать косаток по голосу. Он использует материалы Министерства рыболовства и океанов Канады, включающие 1800 записей звуков в местах обитания животных. Программа научилась определять присутствие косатки, а затем отмечать её нахождение на интерактивной карте. С помощью алгоритма специалисты планируют предупреждать угрозы для южной резидентной популяции косаток, которая включает в себя всего 73 особи. Они находятся под угрозой исчезновения.