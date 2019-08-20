https://static.news.ru/photo/39b46a66-c360-11e9-ae2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Туристические офисы Новой Зеландии, Финляндии и Швеции отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, пожелавшего купить Гренландию, входящую в состав Дании с правами широкой автономии.

Возможную продажу островов «для одного друга» представители национального туризма обсудили в переписке в Twitter.

Привет, Финляндия! У вас так много островов! Может, что-нибудь на продажу? (Спрашиваем для друга), — написал туристический офис Новой Зеландии финнам в Twitter.

В Финляндии на этот призыв ответили, что у них в наличии 180 тысяч островов и некоторые из них с сауной, но на продажу, скорее всего, ничего нет, и переадресовали вопрос Швеции.

Не все они с сауной тем не менее, — ответили в туристическом офисе Швеции.

К ответу Швеция прикрепила статистику, согласно которой самым большим количеством островов в мире обладает Швеция — 221,8 тысячи, а Финляндия на второй строчке — 188 тысяч.

Ранее Дональд Трамп заявил, что интересовался покупкой острова Гренландия «стратегически».

Журналист американской газеты The Washington Post Дана Милбэнк посчитала, что нежелание Дании продать Соединённым Штатам Гренландию должно привести к вооружённому захвату острова. По его мнению, США должны забрать Гренландию силой. В статье говорится, что автономия не имеет собственных регулярных войск, поэтому президент США не встретит на своём пути противников, писал News.ru.