Турция вышла из конвенции по защите женщин

https://static.news.ru/photo/e7b18888-895c-11eb-8286-96000091f725_660.jpg Фото: Ihsan Sercan Ozkurnazli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. При этом вице-президент страны Фуат Октай заявил, что борьба за защиту их прав будет продолжена.

Действие конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утверждённой постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики, — говорится в президентском указе, опубликованном в официальном издании Rеsmi Gazete.

Эта конвенция стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами. Вслед за Турцией к ней присоединились ещё 33 страны.

Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели, — прокомментировал это решение в Twitter Фуат Октай.

Как писал NEWS.ru, факты домашнего насилия нельзя оставлять без внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он отметил, что в прошлом году более половины преступлений против детей и подростков совершили члены их семей. Кроме того, президент назвал охрану прав несовершеннолетних «абсолютным приоритетом», призвав прокуроров в первоочередном порядке рассматривать проблемы многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и сирот.