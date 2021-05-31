Турция понадеялась на восстановление полётов с Россией

https://static.news.ru/photo/f58e82fa-c221-11eb-a543-96000091f725_660.jpg Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Турецкие власти надеются, что улучшение эпидемиологической ситуации в стране позволит восстановить авиасообщение с Россией. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, его слова приводит Telegram-канал ТРТ.

Россия нам сообщила, что их решение не было политическим. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. В результате сейчас цифры [суточного прироста инфицированных коронавирусом] снизились, и надеюсь, они восстановят перелёты, — отметил министр.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников заявило, что запрет на авиасообщение может быть снять 15 июня. Представители Турции, приехавшие на переговоры в Москву, не смогли договориться о возобновлении полётов в полном объёме с 2 июня. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что российская сторона позитивно оценила предложение Москвы о возврате перелётов, но россияне попросили «немного времени» на оценку ситуации с вирусом в стране.

19 апреля в Турции был введён полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Позже Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией.