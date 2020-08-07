Турция возобновляет геолого-разведочное бурение в Средиземном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно «Барбарос Хайреттин» возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море.
Мы снова приступили к геолого-разведочному бурению в Восточном Средиземноморье, — отметил глава государства, выступая перед журналистами в Стамбуле.
В конце июля турецкий лидер выступил с предложением приостановить геолого-разведочные работы в Средиземном море, чтобы обсудить с греческими властями вопросы, связанные с островом Кастелоризо.
Кроме того, Эрдоган прокомментировал «соглашение между Египтом и Грецией» о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. Он считает, что эти действия неправомерны.
Соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны между Египтом и Грецией было подписано ранее в Каире. По оценкам политологов, оно в первую очередь направлено на сдерживание амбиций Турции,
После этого МИД Турции заявил о непризнании соглашения между Египтом и Грецией о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. По словам представителей ведомства, данный документ попирает права Ливии.
Помимо этого, в Турции намереваются не допустить какой-либо деятельности в этой области и продолжить решительно защищать законные права турок-киприотов в Восточном Средиземноморье, писал NEWS.ru.
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