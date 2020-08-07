Турция возобновляет геолого-разведочное бурение в Средиземном море

https://static.news.ru/photo/9432e0f8-d8ae-11ea-96ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно «Барбарос Хайреттин» возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море.

Мы снова приступили к геолого-разведочному бурению в Восточном Средиземноморье, — отметил глава государства, выступая перед журналистами в Стамбуле.

В конце июля турецкий лидер выступил с предложением приостановить геолого-разведочные работы в Средиземном море, чтобы обсудить с греческими властями вопросы, связанные с островом Кастелоризо.

Кроме того, Эрдоган прокомментировал «соглашение между Египтом и Грецией» о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. Он считает, что эти действия неправомерны.

Соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны между Египтом и Грецией было подписано ранее в Каире. По оценкам политологов, оно в первую очередь направлено на сдерживание амбиций Турции, передаёт ТАСС.

После этого МИД Турции заявил о непризнании соглашения между Египтом и Грецией о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. По словам представителей ведомства, данный документ попирает права Ливии.

Помимо этого, в Турции намереваются не допустить какой-либо деятельности в этой области и продолжить решительно защищать законные права турок-киприотов в Восточном Средиземноморье, писал NEWS.ru.