Турция произвела пуски ракет С-400 по учебным мишеням в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/f284db34-0fa4-11eb-a0f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы Турции нанесли удар системами С-400 по тренировочным целям в Чёрном море.

В соцсетях появилось видео со следом от одной из ракет в небе.

Отмечается, что пуск был запечатлён в городе Синоп на черноморском побережье.

Video reportedly portraying the test launch of #Turkey âs S-400 System in Sinop. pic.twitter.com/d5Foc0K9aI — Aurora Intel (@AuroraIntel) October 16, 2020

Ранее сообщалось, что Турция перебрасывает комплексы С-400 в Синоп, где были запланированы артиллерийские учения.

В конце августа NEWS.ru писал, что Турция также проводила учения в Чёрном море на фоне осложнения взаимоотношений с Грецией из-за споров с Афинами о Кипре.