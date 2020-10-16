Турция произвела пуски ракет С-400 по учебным мишеням в Чёрном море

Вооружённые силы Турции нанесли удар системами С-400 по тренировочным целям в Чёрном море.
В соцсетях появилось видео со следом от одной из ракет в небе.
Отмечается, что пуск был запечатлён в городе Синоп на черноморском побережье.
Video reportedly portraying the test launch of— Aurora Intel (@AuroraIntel)
#Turkeyâs S-400 System in Sinop. pic.twitter.com/d5Foc0K9aI October 16, 2020
Ранее сообщалось, что Турция перебрасывает комплексы С-400 в Синоп, где были запланированы артиллерийские учения.
В конце августа NEWS.ru писал, что Турция также проводила учения в Чёрном море на фоне осложнения взаимоотношений с Грецией из-за споров с Афинами о Кипре.