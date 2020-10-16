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Турция произвела пуски ракет С-400 по учебным мишеням в Чёрном море

14:38, 16 октября 2020 138
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы Турции нанесли удар системами С-400 по тренировочным целям в Чёрном море.

В соцсетях появилось видео со следом от одной из ракет в небе.

Отмечается, что пуск был запечатлён в городе Синоп на черноморском побережье.

Ранее сообщалось, что Турция перебрасывает комплексы С-400 в Синоп, где были запланированы артиллерийские учения.

В конце августа NEWS.ru писал, что Турция также проводила учения в Чёрном море на фоне осложнения взаимоотношений с Грецией из-за споров с Афинами о Кипре.

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