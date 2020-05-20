Турция отказалась принимать российских туристов

https://static.news.ru/photo/49f95cba-9ab5-11ea-b955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал об открытии туристического сезона. По его словам, в страну не пустят путешественников из государств, где случаев коронавируса больше, чем в стране назначения.

Он отметил, что сезон начнётся только с внутреннего туризма, передаёт ТАСС.

Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждём туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где всё ещё остаётся много случаев заражения коронавирусом, — подчеркнул политик.

Жителям Турции для путешествий по стране необходимо будет использовать мобильное приложение, которое генерирует специальный код. Человеку с коронавирусом откажут в разрешении на поездку.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в Турции приблизилось к 150 тысячам. Страна держится в первой десятке по распространению инфекции.