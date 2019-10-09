https://static.news.ru/photo/32cc97ce-ea74-11e9-8d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/Global Look Press

Турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии. Задача военных— заставить курдских ополченцев отойти от сирийско-турецкой границы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным представителя турецких властей. Он не стал озвучивать другие детали операции.

Ранее курды, дислоцированные в северных районах Сирии, заявляли, что намерены начать диалог с представителями власти и России. За помощью к Москве и Дамаску формирования могут обратиться в случае выхода войск США из приграничной с Турцией зоны. Силы США в Сирии освободили путь для вторжения со стороны Анкары.

Позднее лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп написал в Twitter, что вывод американских военных вовсе не говорит о том, что Штаты перестали поддерживать курдов. А любые силовые действия Турции на этой территории могут обернуться разрушительными последствиями для экономики Анкары, писал News.ru.