Турция и Украина обсудили военное сотрудничество

https://static.news.ru/photo/85433b4e-9a30-11eb-af71-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/syriantube

Руководители минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Андрей Таран обсудили во время переговоров в Стамбуле сотрудничество в военной сфере, рассказали представители Анкары. Мероприятие состоялось 10 апреля.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, а также по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности, — передаёт Минобороны Турции.

В этот же день прошла встреча лидеров Турции и Украины — Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского. Политики обсудили ситуацию в Донбассе и крымский вопрос. Турецкий лидер, в частности, заявил, что Анкара не признаёт полуостров российской территорией. Вместе с тем он заверил, что военно-техническое сотрудничество двух государств не направлено против какой-либо третьей страны.

Президент Украины проинформировал коллегу о милитаризации Крыма и ситуации в Донбассе. В частности, речь шла о наращивании вооружений и формирований у украинских границ. Эрдоган, в свою очередь, высказал мнение, что конфликт нужно разрешать только мирным путём в рамках Минских соглашений и с условием уважения территориальной целостности Украины.

Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума, в ходе которого за это высказались более 96% избирателей. Украина продолжает считать эту территорию своей и периодически поднимает тему о возврате полуострова. В Москве подчёркивают, что этот вопрос закрыт окончательно.

Ранее NEWS.ru писал, что Киев впервые использовал разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе. Летательный аппарат, принятый на вооружение украинской армией, ранее участвовал в нескольких учениях, в том числе над Чёрным морем. Теперь же ударные дроны решено направить на восток страны.