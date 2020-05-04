Три случая повторного заражения коронавирусом выявлены в Армении

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил о трёх случаях повторного заражения коронавирусной инфекцией.
Глава ведомства также отметил, что ситуация с распространением вируса в стране находится под контролем. Он также не исключил, что в случае роста числа заражений власти могут ввести жёсткий карантин,
Как ранее писал NEWS.ru, в Армении частично сняли ограничения по коронавирусу. Вице-премьер Тигран Авинян подписал указ о возобновлении с 4 мая деятельности сфер перерабатывающей промышленности. Граждане смогут свободно передвигаться без использования пропусков. Возобновить работу также смогут кафе, рестораны и бары, работающие под открытым небом.
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