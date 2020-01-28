https://static.news.ru/photo/03817cc0-419d-11ea-b506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Наиболее авторитетный кулинарный рейтинг в мире «Красный гид Мишлен» присудил третьи звёзды трём шеф-поварам, работающим во Франции. Торжественная церемония вручения наград состоялась в павильоне «Габриэль», расположенном в парке Елисейских полей.

Наивысшую оценку, в частности получил японский шеф-повар и ресторатор Кей Кобаяши. Он начал работать во Франции в 1999 году, свой ресторан «Кей» открыл около Лувра в 2011 году, и уже на следующий год заведение удостоилось первой звезды «Мишлен», сообщает ТАСС.

Званием «великолепное заведение» теперь будет гордиться ресторан Oustau de Baumaniеre в коммуне Бо-де-Прованс на юго-востоке Франции, в котором работает шеф-поваром Гленн Вьель. Его кухню отметили, в том числе из-за качества продуктов, выращиваемых на высокотехнологичной ферме.

Третью звезду «Мишлен» также получил Кристофер Кутансо, который является шеф-поваром рыбного ресторана в городе Ла-Рошель на западе Франции.

На церемонии были отмечены первой звездой 50 ресторанов Франции, ещё 11 заведений теперь могут похвастаться «отличной кухней», званием, приходящим со второй звездой «Мишлен».

Ранее NEWS.ru сообщал, что шеф-повар сеульского ресторана Ristorante Eo подал в суд за включение заведения в гид «Мишлен». Мужчина считает, что был публично оскорблён. Шеф-повар подчеркнул, что связывался с представителями гида по электронной почте и просил не включать ресторан в список. Он отметил, что в столице Южной Кореи тысячи заведений того же уровня или даже лучше, чем его.