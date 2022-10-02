Три человека погибли в результате крушения вертолета в Мексике Три человека погибли в результате крушения вертолета ВМС Мексики у границы с Гватемалой

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В мексиканском штате Табаско потерпел крушение вертолет Eurocopter Военно-морского флота страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости. На борту находились пять человек, трое из них погибли.

Вертолет Eurocopter ВМС Мексики <...> рухнул во время выполнения разведывательного полета в районе границы, муниципалитет Чентла, Табаско. На борту находились пять военнослужащих, из них <...> трое погибли, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что двое пострадавших получают медицинскую помощь. Причины аварии расследуются.

Также сообщалось, что вертолет сирийских вооруженных сил потерпел крушение к северо-востоку от города Хама, весь экипаж погиб. Авария произошла во время тренировочного полета из-за технической неисправности.

Ранее в ДР Конго примерно в 13 км от Гомы разбился вертолет Ми-8, перевозивший груз в интересах миротворческой миссии ООН. Все члены экипажа крылатой машины, принадлежащей АО «Нижневартовскавиа», остались живы. На борту находились три человека.