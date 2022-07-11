Трасс захотела стать премьер-министром Великобритании Telegraph: глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в статье для газеты Telegraph заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединённого Королевства. По её словам, она собирается не только «бороться на выборах как консерватор», но и править «как консерватор». Она также пообещала восстановить экономику страны, а также обеспечить «проигрыш» России на Украине.

Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор, — написала Трасс.

Дипломат добавила, что начнёт «снижать налоги с первого дня премьерства». В качестве достижений она назвала лидирующую роль в принятии пакета антироссийских санкций, которые, по мнению европейских политиков, привели к энергетическому кризису в Европе.

В январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут увеличиться до трёх тысяч фунтов стерлингов в год, написала ранее газета The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight. По прогнозам экспертов, это способно ввергнуть в нищету «миллионы людей». По мнению аналитиков, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с действующих 1971 фунтов (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов (порядка 240 тысяч рублей) в октябре текущего года, а затем до 3364 в начале 2023 года.