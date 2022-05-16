Транзит газа через Украину снизился до 46,8 миллиона кубометров

Компрессорная станция природного газа / Фото shutterstock.com

Транзит газа через Украину снизился более, чем на четверть. По данным «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), заявка на прокачку российского «голубого топлива» через их систему 16 апреля сократилась более до 46,8 миллиона кубометров.

Поставки газа через Украину в Европу 11–12 мая сократились примерно вполовину по сравнению с началом мая. Оператор украинской газотранспортной системы ОГТСУ объявил о запрете приёма газа в систему через станцию «Сохрановка» в Луганской области, которая перешла под контроль российских военных. Перенести потоки газа на другой вход на станцию «Суджа» на украинской территории отказался «Газпром».

Ранее Bloomberg сообщил, что Европейский союз намерен предложить импортёрам газа решение, позволяющие, с одной стороны, избежать нарушения санкций при покупке топлива в России, с другой стороны, удовлетворяет требования президента РФ Владимира Путина об оплате газа по новой схеме.