Американский президент Дональд Трамп расстроен известием о планируемом отказе герцога и герцогини Сассекских от полномочий членов королевской семьи.
Трамп отметил, что испытывает огромное уважение к королеве Елизавете II и считает, что ни разу за годы правления Её Величество не допускала ошибок. Однако на вопрос журналистов о том, стоит ли принцу Гарри и Меган Марк пересмотреть своё решение, лидер США отвечать в интервью каналу Fox News
Я не хочу вдаваться в подробности. Я проявляю глубокое уважение к королеве, я не думаю, что это должно происходить с ней, — сказал Трамп.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от некоторых своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи, чтобы жить на две страны, о чём сообщили в Instagram.
Как писал NEWS.ru ранее, принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались назвать имя «российского мультимиллионера», в доме которого провели рождественские праздники в Канаде. Журналисты попросили уточнить личность владельца роскошного особняка. Британский принц и экс-актриса ответили отказом.
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