Президент США Дональд Трамп заявил, что отлично побеседовал с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая позвонила ему после отмены его визита в страну.
У нас очень хорошие отношения с Данией. Мы договорились поговорить позднее. Она была очень любезна. Она позвонила, и я очень это ценю, — сказал Трамп.
Трамп заявлял о заинтересованности в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась обсуждать продажу автономии, в связи с чем американский лидер отменил запланированный в Копенгаген визит.
Как ранее писал News.ru, Госдепартамент направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.