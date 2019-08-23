https://static.news.ru/photo/b343b7ee-c62e-11e9-abdb-fa163e074e61_660.jpg Метте Фредериксен Фото: Reiner Zensen, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что отлично побеседовал с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая позвонила ему после отмены его визита в страну.

У нас очень хорошие отношения с Данией. Мы договорились поговорить позднее. Она была очень любезна. Она позвонила, и я очень это ценю, — сказал Трамп.

Трамп заявлял о заинтересованности в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась обсуждать продажу автономии, в связи с чем американский лидер отменил запланированный в Копенгаген визит.

Как ранее писал News.ru, Госдепартамент направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.