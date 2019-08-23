Госдепартамент направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.
По данным
Отмечается, что американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году, затем оно закрылось в 1953 году. Новое дипломатическое ведомство США планируют открыть в 2020 году в Нууке, столице острова.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась обсуждать продажу автономии. В связи с чем американский лидер отменил запланированный в Копенгаген визит.
Как ранее сообщал News.ru, администрация Трампа предлагала Копенгагену ежегодную финансовую помощь в размере $600 миллионов за передачу Гренландии в бессрочное владение.