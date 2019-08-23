https://static.news.ru/photo/77d663b8-c620-11e9-891b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Госдепартамент направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.

По данным Associated Press , инициативу по открытию генконсульства Госдеп объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.

Отмечается, что американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году, затем оно закрылось в 1953 году. Новое дипломатическое ведомство США планируют открыть в 2020 году в Нууке, столице острова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась обсуждать продажу автономии. В связи с чем американский лидер отменил запланированный в Копенгаген визит.

Как ранее сообщал News.ru, администрация Трампа предлагала Копенгагену ежегодную финансовую помощь в размере $600 миллионов за передачу Гренландии в бессрочное владение.