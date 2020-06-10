Трамп не собирается «наказывать» Меркель выводом войск

В Белом доме отрицают, что президент США Дональд Трамп, заявив о выводе американских войск из ФРГ, «наказывает» канцлера Германии Ангелу Меркель.
Об этом
Он (Трамп. — NEWS.ru) никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров, он действует исходя из интересов США, — заявила она.
Таким образом Белый дом прокомментировал информацию, что Трамп мог отомстить Меркель за то, что та отказалась приезжать на саммит G7 в июне.
Ранее сообщалось, что США к сентябрю 2020 года из Германии выведут около 9,5 тысячи солдат и офицеров. Часть из них перебазируют в Польшу, другие вернутся в США.
Ранее NEWS.ru приводил мнение американского политолога о влиянии происходящих в США беспорядков на американскую военную мощь за рубежом. Эксперт заверил, что Вашингтон ни в коем случае не будет выводить военных с иностранных баз для установления контроля над ситуацией в самих Соединённых Штатах.
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