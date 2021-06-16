Трамп назвал саммит в Женеве успешным лишь для РФ

https://static.news.ru/photo/f9a656f2-cf0e-11eb-8508-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп назвал российско-американский саммит в Швейцарии успешным только для Москвы. Об этом он заявил в эфире FoxNews.

Думаю, для России это был хороший день. Я не понимаю, что мы в результате этого получили, — отметил экс-хозяин Белого дома.

Он добавил, что Вашингтон не смог ничего сделать для остановки «Северного потока — 2», а это было важным.

Переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии длились 4,5 часа. Стороны договорился начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин выиграл встречу с главой США Джо Байденом, и последний признал роль России в решении международных проблем. Об этом заявил директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги.