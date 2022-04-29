«То ли ещё будет»: Сатановский осудил запрет «Бессмертного полка» в США Политолог Сатановский раскритиковал запрет «Бессмертного полка» в США

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Запреты на проведение «Бессмертного полка» в США, Великобритании и Ирландии «подводят черту» под временем, когда Россия могла без стыда вспоминать, как сражалась вместе с союзниками, заявил политолог Евгений Сатановский. Как он уверен, отмена акций не последнее, что ждёт Россию от этих стран, передаёт «ПолитЭксперт».

То ли ещё дальше будет по мере развития успехов российской армии и подразделений ДНР/ЛНР на Украине! А они будут — и серьёзные. Нам там побеждать надо. Тут уже деваться некуда: не отпускать же с миром смертельного врага, чтобы он раны зализал и сил набрался? — считает Сатановский.

Власти США ранее запретили шествие «Бессмертного полка» и возложение венков к мемориалу «Дух Эльбы» около Вашингтона. По словам сопредседателя центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергея Макарова, ирландские власти тоже запретили провести шествие в 2022 году.

До этого создатели всероссийской акции «Бессмертный полк» заявили, что выступают против искажения изначального смысла шествия, а инициатива является негосударственной и неполитической, ей чужда любая идеология. Они отметили, что больше не могут «связывать себя с происходящим в колоннах на улице».