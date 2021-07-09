TikTok взялся за борьбу с эротикой и насилием

Социальный сервис коротких видео TikTok изменит алгоритмы проверки для борьбы с контентом сексуального характера и сценами насилия. Об этом заявили в пресс-службе компании.

В случае выявления запрещённого видео пользователь получит уведомление о причине блокировки ролика, который будет автоматически удалён. Отмечается также и то, что пользователям будет предоставлена возможность обжаловать решение соцсети.

Контент начнут проверять в автоматическом режиме в США и Канаде через несколько недель. Ролики с незаконными действиями и запрещёнными товарами также будут блокироваться и удаляться.

Ранее администрация TikTok отреагировала на жалобу директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая потребовала замедлить работу сервиса. В пресс-службе социальной сети рассказали, что за первый квартал 2021 года в России были удалены больше 3,7 млн роликов и больше 11 тысяч аккаунтов, причём 82% роликов были заблокированы до того, как их кто-либо мог увидеть, а 91% роликов пропали из сервиса до того, как на них пожаловались.