The Sunday Times: украинский конфликт разделил НАТО на три лагеря The Sunday Times: украинский конфликт разделил НАТО на «ястребов», «голубей» и «страусов»

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Ситуация на Украине стала причиной не только разногласий между странами НАТО, но и разделила их на три лагеря. В итоге в Альянсе сейчас есть «ястребы», «голуби» и «страусы», сообщает британская Sunday Times.

Издание отмечает, что странами-«ястребами» считает членов НАТО, которые поддерживают возвращение Киеву контроля над территорией Донбасса и Крымом. Кроме того, они выступают за нанесение по России такого сильного удара, чтобы она «в будущем не могла представлять угрозу» для соседей. Названия стран не приводятся.

Странами-«голубями» названы сторонники мирного урегулирования ситуации между Москвой и Киевом. Их позиция заключается в возврате ситуации на 24 февраля. При этом Украина, по их мнению, должна смириться со статусом Крыма, ДНР и ЛНР. Подобную сделку неназванный чиновник одной из скандинавских стран назвал не справедливой, но практичной.

Группу стран с юга Европы издание отнесло к странам-«страусам». Они концентрируются на своих проблемах, поддерживают документы НАТО, но «ищут пути наименьшего сопротивления».

В Альянсе провалилась идея о размещении на западе Украины небольших контингентов войск НАТО для сдерживания ракетных ударов. Причиной можно считать именно отсутствие согласия внутри Альянса, подчеркнули в Sunday Times.

Ранее стало известно, что встреча лидеров стран НАТО стала рубежной для Североатлантического альянса, а значит — и для всех стран, которые подпадают в зону ответственности этого блока, причем не важно — в качестве тех, кого он намерен защищать, или тех, от кого. В Мадриде впервые за 30 лет продекларировано, что евро-атлантический военно-политический союз прекращает заниматься миротворческими операциями.