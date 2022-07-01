Не миротворцы мы: НАТО опубликовало свою новую стратегию В Мадриде впервые за 30 лет продекларировано, что евро-атлантический военно-политический союз прекращает заниматься миротворческими операциями

Фото: nato/flickr.com

Встреча лидеров стран НАТО стала рубежной для Североатлантического альянса, а значит — и для всех стран, которые подпадают в зону ответственности этого блока, причем не важно — в качестве тех, кого он намерен защищать, или тех, от кого. В Мадриде впервые за 30 лет продекларировано, что евро-атлантический военно-политический союз прекращает заниматься миротворческими операциями (они останутся «голубым каскам» ООН) и принимается за сдерживание держав, враждебных западному пониманию демократии: России и Китая.

В НАТО наконец сочли возможным официально признать то, что было и так понятно много лет и до Мадрида и что после 24 февраля 2022 года не замечать стало просто неприлично: мир пребывает в периоде, по сравнению с которым холодная война, породившая НАТО, выглядит эпохой стабильности и джентльменского поведения противостоящих лагерей. Происходящие в последние месяцы процессы испанский премьер-министр Педро Санчес назвал «тектоническим сдвигом в устройстве мира».

Фото: nato/flickr.com

Разрушение этой биполярности, плюс появление технологических инструментов, позволяющих исподтишка строить козни недружественным странам, возникновение понятия «гибридная война» привели мир к 2020-м годам в состояние, которое более ста лет назад и по другому поводу большевик Лев Троцкий обозначил как «ни мира, ни войны». Сегодня даже ракетные удары по военным и гражданским объектам другой страны могут не сопровождаться объявлением войны, что уж говорить про какие-то кибератаки, информационные диверсии или прочие мелкие, но весьма болезненные «пакости».

Соответственно, объявленной в Мадриде новой Стратегической концепции НАТО также присуща эта амбивалентность. Альянс напоминает, что является исключительно оборонительным и будет сдерживать Россию «столь долго, сколько потребуется». Например, цитируется способность блока мобилизовать 300 тысяч штыков в течение месяца. Однако руководство НАТО тут же оговаривается, что эта готовность не подразумевает каких-либо шагов, которые могут привести к непосредственному соприкосновению вооруженных сил Запада и РФ.

Мы живем в более опасном и менее предсказуемом мире [чем в годы холодной войны]. В этом мире ведется реальная, «горячая» война на Украине, масштабы которой Европа не видела со времен Второй мировой. Но если дело дойдет до полномасштабной войны между Россией и НАТО, страдания и разрушения намного превзойдут те, которые терпит сегодня украинский народ, — резюмировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, закрывая саммит в четверг.

Это именно то, чего предыдущие 10 лет добивались от «старших братьев» страны Балтии: чтобы НАТО черным по белому записало, что РФ несет угрозу безопасности восточному флангу союза. До сих пор Альянс пытался не педалировать эту угрозу (и уже даже в Мадриде министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок продолжала до последней минуты настаивать на том, чтобы не объявлять РФ противником официально).

Максимум неопределенности для Москвы

Однако в новой стратегии НАТО нет на самом деле ничего такого уж принципиально нового. Западные союзники с одной стороны и страны советского лагеря с другой (европейские, во всяком случае) привычно выясняли отношения на периферии руками своих прокси — будь то Корея, Вьетнам, Ближний Восток или Африка. В 2022 году к этому списку добавились Украина и две донбасские республики, но принципиально не изменилось ничего — разве что все стороны теперь стали более циничными и откровенными.

Фото: nato/flickr.com

Мы даем Москве недвусмысленно понять, что готовы защищать каждый дюйм нашей территории. Это ключевая ответственность НАТО — не оставить никаких двусмысленностей у любого нашего оппонента, что мы ответим со всей имеющейся мощью, — предупредил Столтенберг.

Кардинально отличает прежнюю холодную войну от новой гибридной то, что противостояние СССР и США было «патовой партией» равных по силе соперников. В 2022 году НАТО ощущает себя в позиции неоспоримого превосходства над Москвой, как морального, так и военного. В Мадриде Альянс пополнился свежей кровью в лице Швеции и Финляндии. Хотя мало кто ожидает, что на этом «фронте» когда-либо танки пойдут ломить широкую просеку, расширение НАТО на северо-восток удваивает для него те самые возможности «пакостить» России без объявления войны, сказал NEWS.ru военный эксперт Александр Бартош.

Новая концепция НАТО призвана создать для РФ фактор максимальной неопределенности. Для этого и требуется, с одной стороны, наращивать боевой потенциал, готовить плацдармы вдоль её границ, как будто завтра третья мировая война. Это превентивный способ удержать потенциального противника от каких-либо агрессивных действий. С другой, надо всячески вооружать непосредственных соседей России, дабы эта пилюля оказалась слишком горькой, чтобы её не захотелось проглотить. Александр Бартош член-корреспондент Академии военных наук РФ

Взять на измор

Запас таких «пилюль» НАТО пополняет непрерывно. Если в начале 2000-х Москву тревожило расширение НАТО на восток, то 20 лет спустя экспансия Блока готовится в новом направлении — на север.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

До сих пор противостояние в Арктике пребывало в относительно замороженном состоянии (воспринимайте это слово буквально и метафорически), но со вступлением в Альянс двух нордических стран субарктический плацдарм НАТО расширился как никогда. Кроме того, «морозостойкие» шведы и финны привычны вести военные действия в природных условиях, в которых, например, итальянцы или испанцы становятся небоеспособными.

В настоящее время Норвегия объявила, что не намерена пропускать два контейнера с грузами из России в российский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген. В отличие от Калининградской области, которую пыталась заблокировать Литва, альтернативных источников сообщения с материком у островов нет. В настоящее время вокруг этой проблемы идет бурное обсуждение. Даже если исключить идеологию, все равно решать вопрос надо быстро — полярное лето короткое, а в контейнерах находятся запчасти и детали для ремонта российской техники, находящейся в Баренцбурге.

Истощение ресурсов — это именно то, перед чем стоит сейчас Украина, помощь которой от НАТО, помимо деклараций, больше похожа на раздачу милостыни, чем на поддержку, способную переломить ход конфликта с РФ в пользу Киева. Великобритания, правда, готова выделить $1,2 млрд, взяв их из средств, предназначенных на борьбу с климатическими изменениями. За это Лондон требует от Киева не подписывать мир с РФ до тех пор, пока российские военные находятся на территории Украины, поскольку «это будет плохим примером для свободы во всем мире» (интересы самих украинцев Борис Джонсон, недавно полюбивший прогулки по Киеву, не упомянул).

Но даже обещанная Лондоном сумма намного меньше требуемой Киевом, и даже она будет одноразовой дотацией. По оценкам же президента Владимира Зеленского, Украине требуется не менее $7 млрд в месяц, чтобы только поддерживать равновесие с российской военной машиной.

Поэтому обещания поддерживать Украину «столь долго, сколько может потребоваться», имеют весьма короткий срок годности: страна может прекратить функционировать как дееспособное государство еще до того, как под новой Стратегической концепцией НАТО высохнут подписи её гарантов.

НАТО — просто коммерсанты?

Противоречащие друг другу заявления руководителей НАТО о готовности «противостоять России до последнего» и о решимости не допустить военного конфликта с РФ объяснимы обычной для Запада политикой «двойных стандартов», убеждает NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев.

НАТО может сколь угодно утверждать, что они — оборонительный альянс, что они защищают свободу в мире. Но это только маркетинговый ход, потому что на самом деле НАТО является в первую очередь глобальным коммерческим предприятием. Его задача — обеспечивать максимально возможное финансирование военной инфраструктуры стран-участниц и карьерную безопасность своей бюрократии. Для этого НАТО обязано постоянно балансировать между созданием максимально напряженной обстановки в зоне своей ответственности и недопущением реальной войны, которая быстро утилизирует накопленный «жир». Александр Перенджиев член Ассоциации военных политологов

Однако новая Стратегическая концепция НАТО, хотя и объявляет Россию «главным и непосредственным» противником, только ею не ограничивается. Впервые за всю историю Блока его стратегическим соперником назван Китай, а исходящей от него угрозой — ведущиеся с его территории подрывные кибератаки и никогда не прерывающаяся кампания дезинформации.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пекин стремится подорвать мировой порядок, основанный на установленных правилах, в киберпространстве, на море и в космосе. Углубляющееся стратегическое партнерство КНР и РФ, их совместные попытки подорвать этот порядок противоречат нашим ценностям и интересам, — констатирует мадридский документ.

Кроме всего вышеназванного, что неожиданно для документа военной организации, вызовом для стран НАТО названы климатические изменения.

Предыдущая стратегия НАТО была принята на саммите в Лиссабоне в 2010 году. В ней Россия рассматривалась не как соперник, а как партнер Атлантического альянса.