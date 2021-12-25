The New York Times: американцы не смогли найти Украину на карте

Треть (32%) жителей США не смогли найти Украину на карте Восточной Европы, такие данные приводит американская газета The New York Times, согласно новому исследованию. Всего в опросе приняло участие 177 тысяч жителей США.

На прилагающейся карте без подписей участникам опроса было предложено выбрать одну из четырёх стран. В качестве возможных вариантов, кроме Украины, читатели могут указать участки карты, где расположены Белоруссия, Польша и Грузия. С этой задачей не справились 56 тысяч человек. При этом 93% участников смогли точно указать место аварии танкера Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал.

Ранее сообщалось, что работу президента США Джо Байдена не одобряют 55% жителей страны, из них 44% категорически не одобряют её. Деятельностью американского лидера довольны лишь 41% граждан, говорится в данных опроса Института изучения общественного мнения при организации Marist College.

Число американцев, которые одобряют работу действующего главы Белого дома, также является самым низким за всё время президентства Байдена. Ранее этот показатель достигал 42%, а в июне он был равен 50%.