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Более половины американцев не одобрили работу Байдена на посту президента

11:26, 21 декабря 2021
Более половины американцев не одобрили работу Байдена на посту президента Джо Байден Фото: Lexington Herald-Leader/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Работу президента США Джо Байдена не одобряют 55% жителей страны, из них 44% категорически не одобряют её. Деятельностью американского лидера довольны лишь 41% граждан, говорится в данных опроса Института изучения общественного мнения при организации Marist College.

Это самый негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность, — говорится в сообщении.

Число американцев, которые одобряют работу действующего главы Белого дома, также является самым низким за всё время президентства Байдена. Ранее этот показатель достигал 42%, а в июне он был равен 50%.

В опросе поучаствовали 1400 граждан США в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось в период с 11 декабря по 13 декабря. Респондентов опрашивали по телефону на английском и испанском языках. Статистическая погрешность исследования не превышает 4%.

Ранее обозреватель Bloomberg Эли Лейк раскритиковал внешнюю политику США в отношении Москвы. По его мнению, она «не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов» и плохо сказывается на внутренней американской политике. Обозреватель подчеркнул, что Байден пока только «раздаёт подарки» российскому лидеру Владимиру Путину.

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