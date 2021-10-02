Vijesti: Тельман Исмаилов просил политического убежища в Черногории

Предприниматель Тельман Исмаилов ранее просил предоставить ему политическое убежище в Черногории, сообщает издание Vijesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне бывший владелец Черкизовского рынка был задержан в Подгорице по ордеру на розыск, выданному РФ.

По данным источников в сфере безопасности, Исмаилов просил в Черногории убежище из-за якобы политических гонений в России. Поэтому его выдача РФ будет под вопросом, — сообщает издание.

Как уточняет Vijesti, в 2018 году сын бизнесмена Алекпер приобрёл половину акций компании Casino Avala в одноимённом отеле в Будве. Однако затем Исмаиловы передали актив неизвестной третьей стороне.

Накануне стало известно о задержании Тельмана Исмаилова. В случае экстрадиции в Россию предпринимателю грозит пожизненное заключение за организацию убийств двух бизнесменов. В РФ Исмаилову и его брату Вагифу предъявлено обвинение в убийстве и нeзаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно.

До 2015 года Исмаилов входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.