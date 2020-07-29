Телеканал CNN «подарил» Японии Курильские острова

Американский телеканал CNN опубликовал карту южных островов Курильского архипелага в составе Японии, а не Российской Федерации.
В посвящённом деятельности Военно-воздушных сил Японии материале на карте Министерства обороны страны
Как писал NEWS.ru, ранее японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», которыми в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в «Синюю книгу по дипломатии».
РФ и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключён между Российской империей и Японией в феврале 1855 года, согласно которому из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.
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