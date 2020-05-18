Япония восстановила формулировку о принадлежности Южных Курил

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В Индии коронавирус нового типа выявлен у 101 139 человек, из них 3163 скончались. Об этом сообщили в местном Министерстве здравоохранения и поддержки семьи.

По данным Индийского совета медицинских исследований, в стране были проведены более 2 млн 404 тысяч тестов на наличие COVID-19 в организме, передаёт CNN. До 31 мая в Индии действует введённый...