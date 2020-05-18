Япония восстановила формулировку о принадлежности Южных Курил

Японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», которыми в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны».
Соответствующие изменения, внесённые в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства.
В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств»,
Ранее NEWS.ru писал, что в прошлом году МИД Японии в ежегодном докладе о внешней политике «Синяя книга по дипломатии» отказался прямо заявлять, что вернёт южные Курильские острова. Призыв о возврате «северных территорий» содержался в докладе ведомства в 2018 году. В документе от 2019 года подчёркивалось, что Япония намеревается «решить территориальную проблему и заключить мирный договор» с Россией.
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