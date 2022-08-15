Team Spirit выиграла престижный турнир Dota 2 — PGL Arlington Major

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Российская киберспортивная команда Team Spirit заняла первое место на престижном турнире по Dota 2 — PGL Arlington Major. Она обыграла китайский коллектив PSG.LGD в финале соревнований с общим призовым фондом в $500 тысяч, пишет ТАСС.

Соревнования проходили в Арлингтоне (штат Техас). В гранд-финале Team Spirit победила китайскую команду со счётом 3:1. Команды уже встречались в финале чемпионата мира 2021 года The International, тогда победу также одержали россияне, забрав призовой фонд $18 млн. В июле команды встречались в финале турнира Riyadh Masters, тогда победу одержали китайцы.

Другая российская команда — Virtus.Pro, выступавшая на турнире под названием Outsiders, заняла восьмое место, уступив бразильской Beastcoast во втором раунде нижней сетки (1:2). Обе российские команды гарантировали себе участие в чемпионате мира The International, который пройдёт в Сингапуре с 8 по 30 октября.

За участие в состоявшемся турнире в Арлингтоне Team Spirit заработала $200 тысяч, Outsiders — $12,5 тысяч. В составе команды Team Spirit выступают россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Александр Хертек (Torontotokyo) и украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). Общая сумма выигранных ими призовых составляет более $20 млн.

Ранее директор Ассоциации развития киберспорта Павел Голубев рассказал, что стать профессиональным киберспортсменом в России можно через игру в компьютерных клубах. Но чётких этапов развития карьеры, как в других видах спорта, нет.