Таяние Гималаев запустило экологическую катастрофу в Аравийском море

https://static.news.ru/photo/1e380238-9219-11ea-a054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Потепление климата привело к таянию гималайских ледников, ослаблению муссонов и быстрому размножению глубоководной водоросли Noctiluca scintillans в последние годы — экосистема Аравийского моря оказалась на грани разрушения, пишет Science Alert.

По словам сотрудника Колумбийского университета Хоакима Гоеса, водорослью, скопления которой стали видны из космоса, не питается зоопланктон и рыбы. Морские животные лишь страдают и погибают в портящейся от цветения Noctiluca scintillans воде.

Это, вероятно, одно из самых драматичных событий, которые мы наблюдали, связанных с изменением климата, — отметил Гоес.

Исследователь уточнил, что раньше холодные ветра с Гималаев остужали воду в Аравийском море, заставляя слои разной температуры и плотности перемешиваться, обогащаясь питательными веществами и кислородом. Глобальное потепление ускорило таяние ледников, поэтому муссоны в Индийском океаны стали теплее, и вода начала застаиваться.

Как писал NEWS.ru, в начале мая NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов катастрофического таяния ледников в Антарктиде.