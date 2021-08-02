Талибы пригрозили президенту Афганистана

Пресс-секретарь движения «Талибан» (запрещено в РФ) и созданного им Исламского Эмирата Афганистан (ИАЭ) Забихулла Муджахид пригрозил покончить с президентом Афганистана Ашрафом Гани, заявив, что его время истекло. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте Twitter.

Речи Ашрафа Гани являются чепухой, попыткой контролировать свои страхи и тяжелую ситуацию. Народ решил преследовать и привлечь к ответственности национальных предателей. Объявления войны, обвинения и ложь не позволяют далее продлить жизнь Гани. Его время истекло, дай Бог, — написал Муджахид.

Подобное заявление было сделано в ответ на выступление президента в парламенте страны, где он обвинил «Талибан» (запрещено в РФ) в жестокости. Также Гани подчеркнул, что боевики не вернутся к мирным переговорам до тех пор, пока ситуация на поле боя не изменится. Также глава государства подчеркнул, что ухудшение ситуации с безопасностью в стране связано с «внезапным» выводом военных сил США с территории Афганистана, в связи с чем наращиваются темпы наступления радикального движения, которые ведут противостояние с правительственными силами и уже овладели значительными территориями в сельских районах.

Ранее восемь солдат правительственных войск Афганистана погибли в провинции Нангархар на востоке страны.