Талибы объяснили запрет на бритьё бороды

Введённые в ряде провинций Афганистана запреты на бритьё бород и использование смартфонов женщинами не являются официальной позицией движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом со ссылкой на слова чиновника из Министерства культуры и информации временного правительства страны сообщает телеканал Tolo News.

Министерство исламской ориентации официально заявило, что распоряжение не было выпущено министерством. Всё то, что появляется в соцсетях, не исходит от министерства, — приводит телеканал слова члена комиссии по культуре Министерства культуры и информации Афганистана Анаамуллы Саманагни.

Ранее стало известно, что в афганской провинции Гильменд должностные лица Министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских организаций рекомендовали им не делать укладки волос и не брить бороды. Также они попросили не включать в цирюльнях музыку.

Также, по информации Tolo News, в провинциях Каписа, Гилбменд и Тахар якобы было распространено письмо, запрещающее женщинам пользоваться смартфоном.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.