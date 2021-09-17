Талибы лишили узбекский язык статуса официального

Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) издали временный указ, согласно которому в Афганистане устанавливается новая система управления и два официальных языка. Узбекский исключен из этого списка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Теперь официальными языками в республике являются — пушту и дари.

В принятом законе под названием «Основы» говорится, что суннитский ислам ханафитского мазхаба стал официальной религией. От узбекского языка решили отказаться, несмотря на то, что на нём говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в стране существует значительная шиитская община, которая состоит из хазарейцев.

Вместе с этим указывается, что в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, учёные и священнослужители из каждой провинции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать диалог с Афганистаном, работа по этой линии уже ведётся. Он также заявил, что позиция стран ШОС и ОДКБ по признанию властей в Афганистане должна быть согласована.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.