Талибы лишили узбекский язык статуса официального

Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) издали временный указ, согласно которому в Афганистане устанавливается новая система управления и два официальных языка. Узбекский исключен из этого списка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Теперь официальными языками в республике являются — пушту и дари.
В принятом законе под названием «Основы» говорится, что суннитский ислам ханафитского мазхаба
Вместе с этим указывается, что в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, учёные и священнослужители из каждой провинции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать диалог с Афганистаном, работа по этой линии уже ведётся. Он также заявил, что позиция стран ШОС и ОДКБ по признанию властей в Афганистане должна быть согласована.
16 августа «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.