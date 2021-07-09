«Талибан» вошёл в Кандагар

Боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кандагар. Столкновения происходят в районе рынка, а до этого они шли около центральной тюрьмы, сообщает РИА Новости.

В настоящее время неизвестно число убитых и раненых среди мирных жителей. Были ликвидированы девять боевиков, двое ранены, заявили в Национальном управлении безопасности, которое провело операцию против талибов в ряде районов города.

Губернатор Кандагара уверяет, что ситуация находится под контролем и боевики «Талибана» отступают. Кандагар является вторым по численности городом Афганистана. В нём проживает 491 500 человек.

Ранее представители террористического движения заявили, что под контроль были взяты 174 афганских уезда из 400. Боевики захватили территории в сельских районах. Развёрнуто наступление на крупные города. Это происходит на фоне вывода американских войск из страны.

Ранее официальный представитель политического офиса движения Мухаммад Наим заявил, что талибы собираются создать в Афганистане «свободную исламскую государственную систему». В беседе с NEWS.ru востоковед Дмитрий Егорченков назвал это высказывание некой политической заявкой. По его словам, талибы понимают, что создание свободного исламского государства не может быть без полного контроля над территорией Афганистана.