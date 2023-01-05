«Талибан» сообщил о ликвидации ячейки террористов из ИГ

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Забиулла Муджахид

Официальный представитель «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Забиулла Муджахид на своей странице в соцсетях сообщил о ликвидации на территории Афганистана ячейки группировки ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он заметил, что боевики были причастны к нападениям на зарубежные представительства в Кабуле. По словам Муджахида, широкомасштабная и скоординированная операция была проведена 4 января, в ее рамках талибы нанесли удары по убежищам террористов в столице и западной провинции Нимроз.

Эти члены [ИГИЛ] играли важную роль в атаке на отель «Логан» и содействовали въезду зарубежных членов организации в Афганистан, — заявил официальный представитель «Талибана».

Он отметил, что талибы в ходе операции ликвидировали восемь боевиков, еще семь человек арестовали, а три убежища разрушили.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал текущую обстановку в Афганистане крайне сложной. По его словам, перспективы ее нормализации не видны, хотя с момента смены власти в стране прошло более года. Патрушев заявил, что созданная «Талибаном» система управления и их политика во внутренних делах не помогают стране.