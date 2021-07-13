«Талибан» пригрозил Турции атакой из-за присутствия военных в Афганистане

Запрещённая в России террористическая организация «Талибан» выступает против размещения турецких военных сил на территории Афганистана, поскольку это нарушает суверенитет страны. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV.
Талибы
Подчёркивается, что нахождение военного контингента из Турции будет рассматриваться в качестве военной оккупации. Талибы готовы будут оказать им сопротивление, при этом они снимают с себя ответственность, поскольку она будет лежать на плечах «тех, кто вмешивается во внутренние дела» страны.
Мы не вмешиваемся во внутренние дела других и никому не позволим вмешиваться в наши, — говорится в заявлении движения.
Обстановка в Афганистане ухудшилась на фоне вывода из страны контингента американских войск. Они должны покинуть Афганистан до 11 сентября. Талибы взяли под контроль четыре района страны, которые находятся в провинциях Кандагар, Фарах и Парван. Представители движения заявили, что готовы прекратить огонь лишь только после достижения политической договорённости.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция намерена обеспечить безопасность аэропорта Кабула после ухода войск из Афганистана. Об этом договорились глава Белого дома Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Глава Турции заявил, что готов сохранить военный контингент в Афганистане после вывода войск НАТО при наличии финансовой поддержки США.