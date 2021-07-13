«Талибан» пригрозил Турции атакой из-за присутствия военных в Афганистане

Запрещённая в России террористическая организация «Талибан» выступает против размещения турецких военных сил на территории Афганистана, поскольку это нарушает суверенитет страны. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV.

Талибы подчеркнули , что решение Турции опрометчиво, исламский эмират — управленческая система талибов — осуждает этот шаг Турции. По их мнению, это вызовет проблемы между турецким и афганским народами.

Подчёркивается, что нахождение военного контингента из Турции будет рассматриваться в качестве военной оккупации. Талибы готовы будут оказать им сопротивление, при этом они снимают с себя ответственность, поскольку она будет лежать на плечах «тех, кто вмешивается во внутренние дела» страны.

Мы не вмешиваемся во внутренние дела других и никому не позволим вмешиваться в наши, — говорится в заявлении движения.

Обстановка в Афганистане ухудшилась на фоне вывода из страны контингента американских войск. Они должны покинуть Афганистан до 11 сентября. Талибы взяли под контроль четыре района страны, которые находятся в провинциях Кандагар, Фарах и Парван. Представители движения заявили, что готовы прекратить огонь лишь только после достижения политической договорённости.

В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция намерена обеспечить безопасность аэропорта Кабула после ухода войск из Афганистана. Об этом договорились глава Белого дома Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Глава Турции заявил, что готов сохранить военный контингент в Афганистане после вывода войск НАТО при наличии финансовой поддержки США.